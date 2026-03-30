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Cronaca | 30 marzo 2026, 18:20

Savona, cede una porzione dell'ingresso di un palazzo di Piazza dei Della Rovere

Intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente nessun ferito

Savona, cede una porzione dell'ingresso di un palazzo di Piazza dei Della Rovere

Crolla sul pavimento una porzione dell'ingresso di un palazzo storico di Piazza dei Della Rovere e scatta l'intervento dei vigili del fuoco. 

A lanciare l'allarme i residenti che hanno sentito cadere per terra il pezzo di importanti dimensioni. 

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma le conseguenze potevano essere ben peggiori i. caso di passaggio di persone nel momento in cui si è verificato il distacco. 

I pompieri savonesi stanno intervenendo per una prima messa in sicurezza. 

Verrà interdetto il passaggio consentendo l'ingresso nel palazzo.

Luciano Parodi

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