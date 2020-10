Vado e l'Anpi in lutto per la scomparsa del partigiano "Ernesto" Angelo Parodi

Sì è spento all'età di 96 anni, il partigiano "Ernesto" Angelo Parodi. Conosciuto e stimato da tutti nella Valle di Vado, è stato tra i fondatori dell'Anpi locale.

Durante la seconda guerra mondiale Comandante del distaccamento Caroli, della frazione vadese, dal dopoguerra aveva lavorato all'ex Ilva, poi Italsider prima come tracciatore e poi come capo reparto.

"Aveva qualcosa di diverso dagli altri, nel distaccamento era nel gruppo di Sacco e Bertola e quando il 28 novembre del 1944 caddero in un rastrellamento, i primi due furono catturati, Parodi fu oggetto di colpi d'arma da fuoco ma riuscì a salvarsi - spiega il presidente della sezione Anpi della Valle di Vado Sergio Verdino - Se Vado ha la medaglia d'argento al valore militare passa anche dalle sue gesta e di quei due ragazzi che sono morti. Lui per tutta la sua vita come usciva di casa in Valle guardava il luogo dove i suoi due amici avevano perso la vita, era un po' come se fosse un senso di colpa".

"Se la Valle di Vado ha una sezione Anpi è perché lui si è dato da fare con altri e l'ha costruita, rispetto ai giovani di adesso quei ragazzi di allora hanno avuto una vita più intensa, erano di un'altra pasta" ha continuato Verdino.

Lascia la figlia Aurora, il genero Fulvio con Oba, Jacqueline e Laissa, unitamente ai parenti e tutti gli amici.

I funerali si svolgeranno domani, 2 ottobre, nella chiesa di N.S. Regina della Pace nella Valle di Vado alle ore 11.00.