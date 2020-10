Piogge torrenziali ad Albenga, crolla un argine del rio Fasceo

Secondo le statistiche rilevate da ARPAL, la città di Albenga è quella che nelle prime ore della mattinata odierna ha registrato le piogge di maggiore intensità. La conseguenza di questi fenomeni meteorici è stata il crollo di un argine del rio Fasceo.

L'episodio si è verificato poco dopo le 9. Immediato l'arrivo dei tecnici del Comune sul posto. Ricordiamo che proprio in questi giorni (leggi QUI) il Comune di Albenga aveva avviato un'opera di pulizia e messa in sicurezza dei vari corsi d'acqua cittadini, con i rii Fasceo e Carendetta in qualità di "sorvegliati speciali".

Tuttavia, l'episodio franoso si è verificato più a monte rispetto al tratto interessato dai lavori dei giorni scorsi.

Il Comune ha già attivato una ditta specializzata che metterà in sicurezza l'area prima che si verifichi la seconda ondata di maltempo prevista per le prossime ore.