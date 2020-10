Ripristinato l'alveo del rio Fasceo ad Albenga. L'argine aveva subito uno smottamento nella mattinata odierna a causa delle forti piogge.

In appena 6 ore di lavoro da parte del personale specializzato è stato rimosso tutto il materiale che era caduto all'interno dell'alveo del Rio ed è ripristinato l'argine, seppur in maniera provvisoria. L'intervento di messa in sicurezza è stato svolto in previsione delle ulteriori piogge previste per la giornata di oggi e per stanotte.