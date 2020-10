Finale, l'appello del vice sindaco Guzzi alla cittadinanza: "State a casa. Rispettate le regole come da ordinanza"

Il vice sindaco e assessore alla Protezione civile Andrea Guzzi comunica alla cittadinanza di Finale Ligure: "Vi consigliamo di stare a casa. Rispettate le regole come da ordinanza. Quello che preoccupa maggiormente sono le raffiche di vento e le condizione del mare".

"Ricordiamo a tutti che, come da ordinanza diramata ieri, il lungomare e i Moli sono inibiti al pubblico già da stanotte. Dalle ore 12.00 di oggi è vietata la permanenza e la sosta sui ponti che attraversano rii e torrenti. Tutte le strutture pubbliche (ad eccezione di quelle in cui si fa attività istituzionale) sono chiuse, cosi come tutte le forme di commercio su area pubblica".

"Invitiamo tutte le strutture private ad adottare tutte le loro misure ed i protocolli di protezione per la pubblica incolumità. La Polizia Municipale e squadre di Protezione civile sono allertate e sul territorio per essere di supporto alla popolazione, per informazioni ed assistenza. Cosi come gli uffici comunali: tutti i settori parte integrante della struttura di Protezione Civile sono a disposizione e pronti ad intervenire in caso di necessità. La collaborazione di tutti è fondamentale e necessaria" conclude Guzzi.