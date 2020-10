Orsero partecipa alla Virtual Star Conference Fall Edition

Orsero S.p.A, leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, parteciperà martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2020 alla Virtual STAR Conference Fall Edition.

L’evento organizzato da Borsa Italiana è dedicato alle società quotate sul segmento STAR per presentare i risultati del primo semestre 2020 e le prospettive future ad investitori italiani e internazionali.

Per questa edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità virtuale, consentendo alle società quotate di effettuare meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppi.

La presentazione per gli investitori sarà resa disponibile sul sito istituzionale www.orserogroup.it, sezione “Investors/Bilanci, Relazioni e Presentazioni”.