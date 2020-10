Limone, aggiornamenti dal comune sulla viabilità

Di seguito alcuni aggiornamenti sulla situazione della viabilità stradale nel comune di Limone Piemonte.

Il tratto di strada statale SS 20 all’altezza del Bar Zona Verde colpito dalle frane (compreso tra il km 102+100 fino al km 102+200) resterà completamente chiuso per tutta la giornata.

Invece, il tratto della SS 20 dal km 103+100 al km 103+400 (all’altezza del condominio Rivalta) oggi è aperto e transitabile da mezzi di soccorso e popolazione residente a senso unico alternato. Resta, invece, proibito il passaggio ai pedoni. Questo tratto di strada a partire da domani, mercoledì 7 ottobre 2020, sarà aperto regolarmente in orario serale e notturno, dalle 18 alle 8 e tra le 13 e le 14, a senso unico alternato.

Sulla SS 20, da e verso Limone, continua ad essere consentita la circolazione a senso unico alternato dalle 6.30 alle 20.30 ai residenti per motivi di lavoro e urgenze, per necessità manutenzione impianti sciistici della Lift spa, per acquisto provvigioni delle famiglie limonesi (cercando di limitare il più possibile il numero di mezzi e persone in circolazione). Resta vietato il transito in ingresso per i proprietari seconde case e per l’attività dei cantieri ordinari. Si ricorda che il senso unico alternato da Vernante non è libero, ma scortato dalle forze di polizia.