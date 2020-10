Decreto "Terra Mia", il sindaco di Cosseria Molinaro scrive al ministro: "Saprei come tradurre i fondi in opere"

Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, annuncia l'imminente varo del decreto "Terra Mia". Ma alcune affermazioni da parte del capo del dicastero sulla ripartizione dei contributi suscitano perplessità soprattutto nei piccoli borghi dell'entroterra.

Tra questi Cosseria, tanto che il sindaco Roberto Molinaro, non solo in qualità di primo cittadino ma anche di rappresentante di ANCI Liguria, decide di scrivere una "lettera aperta" al ministro.

Nel testo si legge:

"Egregio Sig. Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, è probabile che le sue affermazioni siano state travisate come sovente accade. Colpisca duro quei Comuni che hanno disponibilità finanziarie e non le sanno spendere nella lotta al dissesto idrogeologico. A Cosseria, comune di 1.100 abitanti in provincia di Savona, arrivano dalla Regione annualmente € 5.000,00 per la pulizia dei torrenti, ma non un solo Euro dallo Stato Centrale.

Se avessimo disponibilità finanziare mi creda che saprei come tradurre quei fondi in opere. Da quando finalmente abbiamo potuto utilizzare i nostri avanzi di bilancio, ho dato il via a mettere in maggior sicurezza le stade, asfaltandole in parte poiché avremmo avuto necessità di maggiori fondi. Come saprà un preventivo per un'opera destinata al privato costa notevolmente meno rispetto ad un preventivo per un'opera di eguali dimensioni ma che abbia una finalità "pubblica"... misteri della Pubblica Amministrazione.

Una parte del cimitero si trova su una frana attiva e rischia di finire nel burrone. L'edificio del Centro Sociale ha infiltrazioni d'acqua e il preventivo per il rifacimento del tetto è di € 90.000,00. Con il finanziamento dello scorso anno (€50.000,00) stiamo provvedendo a ristrutturare il tetto della cucina della Pro Loco che ha infiltrazioni d'acqua. Dobbiamo dragare i torrenti perché il solo taglio della vegetazione non è sufficiente, ci sono 6 colline a rischio smottamento, 4 strade comunali da rimettere in sesto, 4 ponti da ristrutturare più un ponte su una provinciale, più i sottopassi ferroviari ed un sottopasso autostradale che necessitano di interventi per evitare pericolosi allagamenti. Non abbiamo a disposizione un progetto di studio idrologico globale e finanziamenti zero.

Lungi da me da far polemiche politiche, ho cari amici appartenenti a tutti gli schieramenti e nutro profondo rispetto per qualsiasi credo politico non violento. Venga a trovarci Sig. Ministro, sia a controllare i nostri conti pubblici, sia a fare un sopralluogo su quanto ho dichiarato. Cordiali Saluti".