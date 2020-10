Isola Gallinara, il sindaco Tomatis: "Un bene così importante per Albenga merita di poter essere visitato"

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis commenta la possibile rinuncia da parte del magnate ucraino all’acquisto delle quote dell’isola Gallinara.

“L’eventuale recessione del magnate ucraino era una delle ipotesi previste nelle valutazioni del Ministero e della Soprintendenza che stanno gestendo, anche dal punto di vista legale, la vicenda - afferma il primo cittadino - Come abbiamo sottolineato in diverse occasioni la nostra speranza e il nostro obiettivo principale è che, attraverso la prelazione da parte dello Stato, l’isola Gallinara possa diventare fruibile, sebbene in maniera controllata, dai cittadini. Un bene così importante da un punto di vista archeologico, naturalistico, culturale per Albenga merita di poter essere visitato. Penso ai progetti che si potrebbero portare avanti, eventualmente anche in collaborazione con i privati con i quali spero possa comunque instaurarsi un dialogo positivo, per valorizzare la nostra isola che potrebbe essere visitata da cittadini, turisti e dalle scolaresche che avrebbero occasione di venire a contatto con una realtà unica”.