Un lieve tamponamento tra due automobili si è verificato questa mattina intorno alle 9 sulla via Aurelia, all'altezza di Ceriale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i militi dell'assistenza sanitaria. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone a bordo dei due mezzi, con una sola persona trasportata per accertamenti in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona.