Usufruiva della 104 per accudire i familiari ma lavorava in una struttura privata: ex infermiera rinviata a giudizio

Rinvio a giudizio per un'infermiera che lavorava nell'ospedale di Cairo Montenotte e nonostante avesse la legge 104 per poter assistere gli anziani familiari, aveva un contratto di collaborazione professionale con una struttura privata.

Questa la decisione del Gip Fiorenza Giorgi a conclusione dell'udienza preliminare nei confronti della cellese C. R.

L'accusa sarebbe quella di truffa ai danni dello Stato per l'infermiera savonese che tra il 2016 e il 2017, non avrebbe usufruito dei permessi della legge per accudire i propri parenti ma invece ne avrebbe approfittato nei giorni concessi per lavorare.