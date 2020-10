Mercatone Uno, ipotesi cassa integrazione straordinaria per 1.341 lavoratori. Fisascat: "Il Mise convochi le parti sociali"

Sono complessivamente 1.341 i lavoratori di Mercatone Uno, tra cui quelli di Villanova d'Albenga, in attesa di essere ricollocati e dell’esito della procedura di consultazione sindacale avviata dai Commissari Straordinari in vista della scadenza del programma di esercizio di impresa prorogata di 6 mesi dal DL Rilancio al 23 novembre 2020. La procedura è finalizzata alla concessione della cassa integrazione straordinaria di 12 mesi per cessazione di attività prevista dal cosiddetto Decreto Genova. Per altri 261 lavoratori entro il mese di ottobre si formalizzeranno le cessioni autorizzate dal Mise per 13 punti vendita, 9 passati alla Rica Gest S.r.L. e 4 alla A&V S.r.L..

La Fisascat Cisl stigmatizza il mancato coinvolgimento dei sindacati e la mancanza di prospettive lavorative per i dipendenti dello storico marchio. "Sono mesi che richiediamo incontri al Mise per dare spiragli e prospettive ai lavoratori che da anni vivono in uno stato di incertezza e di paura, mesi in cui il sindacato viene ignorato" ha stigmatizzato la segretaria nazionale della categoria cislina Aurora Blanca sottolineando che "mancano le interlocuzioni con le Regioni e Anpal Servizi e tessuto produttivo locale per mettere in campo un sistema di politiche attive per il lavoro". La sindacalista rivendica "la possibilità di definire un futuro lavorativo e di prospettiva a fronte di scelte di pochi le cui conseguenza sono ricadute sui più deboli, in primis i lavoratori, le loro famiglie e i fornitori ma anche i dipendenti delle ditte fornitrici e dei servizi esternalizzati".