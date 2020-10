Millesimo, la biblioteca ha riaperto le attività di prestito e reso dei libri

Lo scorso 5 ottobre la biblioteca comunale “Cesare Garelli” di Millesimo ha riaperto le attività di prestito e reso dei libri interrotte a causa dell'emergenza Covid-19

"Sempre ricordando che la salute viene prima di tutto, in biblioteca sono state messe a punto le norme comportamentali e igieniche per garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti, ma allo stesso tempo abbiamo pensato che fosse necessario riattivare le iniziative di prestito e restituzione libri" spiegano dal comune.

"Restano ancora chiuse le sale di studio e di lettura: sarà consentito l’accesso ai libri a scaffale, guidato e contingentato (non più di quattro lettori contemporaneamente) sotto la supervisione dei bibliotecari, preceduto e accompagnato da disinfezione delle mani e consegna di guanti monouso. Le sezioni per i più piccoli “Cammino sulle storie” sarà accessibile a bambini e genitori solo per la scelta dei libri, ma non per la permanenza e la lettura sul posto. Per accedere alla biblioteca e alle sale rimane obbligatorio l’uso della mascherina, dei guanti monouso disponibili in biblioteca e del gel per le mani, con dispenser posti all’ingresso".

"Secondo le nuove linee guida regionali, i libri che rientrano dal prestito rimarranno in “quarantena” per sette giorni, prima di essere riammesse in catalogo e nuovamente disponibili per il prestito" aggiungono dal comune.

Il nuovo orario: lunedì 15,00 / 18,00; martedì 15,00 / 18,00; mercoledì 15,00 / 18,00; giovedì 15,00 / 18,00; sabato 9.30 /12.

"Solo prestito e rientro dei volumi. Ingresso consentito solo a 4 persone alla volta munite di mascherina. Si ricorda di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro" concludono dal comune.