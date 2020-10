Toirano, insegnante della scuola dell'infanzia positiva al Covid: circa una trentina gli alunni in isolamento

"Come di consueto in questi casi, Asl si è interfacciata direttamente con la direzione didattica dopodiché siamo stati informati - ha spiegato Giuseppe De Fezza, sindaco di Toirano - il plesso scolastico non chiude perché il caso Covid risale al 5 ottobre e quel giorno c'erano delle assenze: i bambini che erano presenti in quella data sono stati messi in isolamento obbligatorio, gli altri bambini invece possono frequentare comunque la scuola dell'infanzia già a partire da domani".

"I bambini in isolamento obbligatorio ci resteranno fino al 19 ottobre compreso, personalmente ho fatto un comunicato per tranquillizzare le famiglie che invece non saranno in isolamento - continua il sindaco toiranese - L'isolamento per loro partirà solo nel caso di eventuale positività del proprio figlio, a tal proposito i genitori dovranno monitorare i bambini e avvisare l'Asl qualora dovessero presentarsi i sintomi del Covid-19".