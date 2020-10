Savona, nasconde cocaina sotto il sedile dell'auto: arrestato un 51enne

Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, la persona arrestata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona.

Nella tarda serata di ieri in via alla Rocca, i militati dell'Arma nel corso della normale attività di controllo alla circolazione stradale e contrasto dei reati predatori, hanno fermato una macchina con alla guida un italiano, le iniziali M.M. 51enne di Savona, il quale circolava senza indossare la cintura di sicurezza. Durante gli accertamenti e la verbalizzazione dell’infrazione al codice della strada, l’uomo, già noto alle Forze di polizia, si è mostrato immotivatamente agitato e nervoso.

I carabinieri insospettiti dal suo comportamento che non era in alcun modo giustificato, hanno provveduto alla perquisizione trovando occultato sotto il sedile posteriore un sacchetto contenente della sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di oltre 100 grammi.

La droga rinvenuta e la sua purezza, che avrebbe permesso a M.M. di tagliarla con eccipienti, in modo da aumentare notevolmente le dosi, non ha lasciato dubbi circa la destinazione allo spaccio della sostanza. Per tale motivo, i carabinieri hanno perquisito anche l'abitazione del 51enne, trovando numeroso materiale per la preparazione e il confezionamento della cocaina.

Al termine degli atti di rito, M.M. è stato condotto presso il Carcere di Genova Marassi, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.