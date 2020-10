Chiude il rifugio Pratorotondo nel parco del Beigua, i titolari: "Un pezzo del nostro cuore rimarrà lì"

Un luogo magico per passare una merenda, un pranzo o una cena in compagnia con una vista mozzafiato immersi nel verde.

I titolari del Rifugio Pratorotondo situato nel Parco naturale regionale del Beigua al confine tra i comuni di Sassello, Varazze e Cogoleto hanno deciso di chiudere definitivamente i battenti dopo una primavera e un'estate particolarmente travagliata per via dell'emergenza Coronavirus.

"La nostra avventura come gestori di questo fantastico posto che è Pratorotondo è nel momento in cui abbiamo scattato questa foto e con questa comunichiamo ufficialmente che finisce qui, anche se un pezzo del nostro cuore rimarrà sicuramente li" spiegano con un post su Facebook i titolari Michela e Gabriele.

"Grazie a tutti voi che ci avete coccolati in questo cammino, per noi importantissimo, regalandoci emozioni grandi e nuove amicizie. Rimaniamo a disposizione con chiunque voglia avere informazioni per continuare al nostro posto la gestione del Rifugio" hanno proseguito, dopo che lo scorso 1 ottobre avevano annunciato la chiusura del rifugio proprio per il mese di ottobre e novembre.

Lo scorso 23 luglio i titolari in via precauzionale avevano scelto di chiudere temporaneamente l'attività in attesa di riscontri della Asl per via di un cliente positivo al Covid dopo aver mangiato al Best Sushi di Savona.