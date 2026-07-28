Savona, dopo 35 anni chiude Rive Gauche53: "Non è stato solo un negozio, ma un salotto di incontri"

"Dal 1991 questa boutique non è mai stata solo negozio. E’ stata un salotto di incontri, una custode di confidenze, un punto di riferimento per lo stile e l’eleganza che abbiamo condiviso giorno dopo giorno".

Così la titolare di Rive Gauche53, di via Dei vegerio, saluta la clientela. Un messaggio rivolto a chi per anni è stato cliente della boutique torvandovi non solo un punto vendita di capi di abbigliamento ma qualcosa di più.

"Dopo 35 anni di bellezza insieme – si legge in elegante un manifesto affisso alla vetrina - e’ arrivato il momento di concludere questo capitolo straordinario della mia vita. Ogni bella storia ha un inizio ed una fine meravigliosa e voglio che anche la mia sia memorabile"

Poi, il pensiero a ogni singola cliente di di Elisabetta, Grazie e Gelly. "Desidero ringraziarti di cuore, personalmente. Grazie per averci scelto, per esserti fidata di noi ed averci permesso di essere la tua guida di stile. Vogliamo chiudere in bellezza, esattamente come abbiamo sempre vissuto".