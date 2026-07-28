Alassio, un nuovo ascensore per l'istituto "Giancardi–Galilei–Aicardi"

A seguito dello scorrimento della graduatoria del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), relativa all’erogazione di contributi in favore degli enti locali per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione — in attuazione del decreto ministeriale 21 novembre 2025, n. 229 — la Provincia di Savona è risultata ammessa a un nuovo finanziamento.

Il contributo, pari a 150mila euro, è destinato al progetto di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche mediante la sostituzione di un ascensore presso l’Istituto di I'I.S.S. “Giancardi–Galilei–Aicardi” di Alassio.

L’intervento è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

Si tratta di opere fondamentali per l’innalzamento qualitativo degli ambienti scolastici che, oltre a rispondere a specifici obblighi normativi, rappresentano un passo concreto verso una maggiore inclusione sociale e autonomia. L’intervento consentirà infatti di garantire piena accessibilità agli spazi scolastici, promuovendo pari opportunità per studenti e personale, attraverso la rimozione delle barriere fisiche e culturali.

Lo stabile di via Neghelli ad Alassio, sede della Sezione Alberghiera dell’I.S.S. “Giancardi–Galilei– Aicardi”, è già stato interessato, nel triennio 2023–2025, da un importante intervento di adeguamento sismico che ha coinvolto l’intera struttura. Le opere, concluse in anticipo e con esito positivo, hanno comportato una spesa di circa 1.350.000 euro, al netto dell’IVA, interamente finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).