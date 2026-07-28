Estate da bere: le bevande perfette per combattere sete e caldo

Lo dicono tutti: fa caldo. Ma per combattere quest’estate bollente, climatizzatori e condizionatori non bastano.

Per trovare un po’ di refrigerio possiamo consumare tè freddi, bibite gassate, succhi di frutta, acque aromatizzate. Rinfrescanti, dissetanti. Ma anche salutari? Non sempre, molte delle bevande più consumate in estate hanno effetti controproducenti sull’idratazione o sulla salute: le bibite zuccherate, ricche di zuccheri semplici e calorie vuote, aumentano il rischio di obesità, diabete e carie. Inoltre, lo zucchero rallenta l’assorbimento dei liquidi. Bevande “energetiche” o con caffeina contengono sostanze stimolanti (caffeina, guaranà) che possono aumentare la diuresi, disidratando. Infine l’alcol è un potente diuretico e vasodilatatore. Peggiora l’idratazione, abbassa la pressione e aumenta il rischio di colpi di calore.

Ecco allora qualche idea per contrastare l’afa di questi giorni, conciliando il bisogno di idratarsi e recuperare sali minerali con il gusto di bevande che soddisfano anche il palato.

Iniziamo con due premesse. Una scontata: bere molti liquidi quando fa caldo è fondamentale per la salute. E una forse meno, anche se dovrebbe esserlo: il modo migliore per idratarsi quando fa caldo è bere acqua. Niente più, e niente meno: un litro e mezzo o due al giorno per un adulto in salute, e anche qualcosa di più quando le temperature si fanno realmente elevate.

Secondo la ricerca scientifica una buona bevanda estiva dovrebbe: fornire acqua in abbondanza; essere povera o priva di zuccheri; essere priva di alcol e stimolanti; essere fresca, ma non ghiacciata (le bevande troppo fredde rallentano lo svuotamento gastrico e possono indurre crampi).

La bevanda perfetta? Acqua aromatizzata in casa. Si prepara lasciando in infusione in acqua fresca alcuni ingredienti naturali. Ecco le combinazioni con cui iniziare a sperimentare.

Ananas e kiwi

Diuretica e disintossicante, combatte la ritenzione idrica e riduce la cellulite. Per preparare questo infuso bastano due fette di ananas fresco ed un kiwi tagliato a fettine da mettere in un litro d’acqua. Lasciare il tutto a riposo una notte intera dentro una caraffa d’acqua e bere il giorno dopo di prima mattina.

More e pompelmo rosa

Depurativa e antiossidante. Una manciata di more appena raccolte, mezzo pompelmo rosa in fettine sottili, un litro d’acqua. Lasciare riposare anche un giorno intero e bere a piacere.

Zenzero e limone

Digestivo e stimolante. Un pezzo di 2 centimetri di radice di zenzero fresco (togliendo la scorza) tagliato a fettine sottili, mezzo limone compresa la buccia lavato bene e tagliato a fettine, in 1 un litro d’acqua, lasciati 12-24 ore in frigorifero. Bere durante tutto l’arco della giornata.

Fragole e menta

Dissetante e rigenerante. Mettere 5 o 6 grosse fragole intere dentro un barattolo di vetro e versarvi sopra 1 litro di acqua fresca. Aggiungere qualche foglia di menta ben lavata, chiudere il barattolo ermeticamente e lasciare in frigo una notte o un giorno intero. Qualche fettina di limone a piacere.

Mirtilli e lime

Rinfrescante e rigenerante. Una manciata di mirtilli di bosco, un lime tagliato a fettine sottili in 1 litro d’acqua. Lasciare riposare una notte in frigorifero. Bere a piacere durante il giorno.

Anguria e melone

Dissetante e idratante. Una fetta di anguria e una di melone tagliate a cubetti, più 1 litro d’acqua. A piacere foglie di menta fresca e/o limone. Far riposare in frigorifero qualche ora e bere durante le giornate calde.

Mela e cannella

Effetto detox e brucia grassi. Tagliare una mela tipo golden a fette sottili, una stecca di cannella intera e aggiungere 1 litro d’acqua in una caraffa di vetro. Lasciare riposare in frigo per due ore.

Cetriolo e limone

Antinfiammatorio e depurativo. Un cetriolo tagliato a fettine sottili, mezzo limone spremuto o tagliato sottile, in un litro d’acqua. Lasciare in frigo 4-6 ore e bere a piacere.

Carote e sedano

Abbronzante e depurativa della pelle. Stimola la produzione di melanina e protegge l’epidermide. Scegliere tre carote medie e tagliarle a rondelle sottili, un gambo di sedano anch’esso tagliato sottile, sempre in un litro d’acqua. Lasciare a riposo mezza giornata e bere una volta pronta.

Pesca e ciliegie

Aromatica e rinfrescante. Una pesca sbucciata tagliata a dadini e qualche ciliegia intera o tagliata a metà senza nocciolo, in 1 litro d’acqua. Lasciare riposare in frigorifero qualche ora in un barattolo chiuso. Poi servire come bevanda per una merenda estiva.

Acqua, limone e lamponi

Si lavano il limone e i lamponi, si tagliano i limoni a fettine e si inseriscono in un barattolino d’acqua o in una bottiglia di vetro d’acqua (a seconda delle esigenze, quanta se ne vuole bere), poi si mettono anche i lamponi. Ottima da bere nella prima parte della giornata, acqua detox per l’equilibrio.

Acqua, pompelmo e rosmarino

Le proprietà antibiotiche del pompelmo, unite ai benefici del rosmarino, per la pelle grassa e una sferzata di energia, sono un vero e proprio elisir.

Acqua, more e arancia

Dona un’ottima dose di vitamina C ed è perfetta per essere inclusa in una dieta detox.

Tè freddo

Tra le bevande dissetanti per l’estate, il tè freddo è uno dei classici più gettonati. Se vuoi bere il tè freddo, basta prepararlo a casa e raffreddarlo in frigo, ottenendo una bevanda estiva fai da te fresca e genuina.

E l’acqua di cocco?

L’acqua di cocco naturale è una buona opzione occasionale: non particolarmente ricca di zuccheri e capace di apportare minime quantità di minerali, non è superiore all’acqua come bevanda di base.

Quindi la vera strategia vincente è semplice: bere acqua e mangiare molta frutta e verdura fresca ogni giorno. Piccoli espedienti, perché le estati difficilmente torneranno a essere più fresche.