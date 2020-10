Finale Ligure, avviati i lavori di ricostruzione dell'argine sinistro del Pora: semestre decisivo per i lavori pubblici

Hanno preso il via nei giorni scorsi a Finale Ligure i lavori di messa in sicurezza dell’argine sinistro del Pora crollato a dicembre 2019 in seguito agli eventi calamitosi che hanno causato non pochi danni in tutta la Riviera Ligure.

“Questo è l’ultimo dei molti interventi eseguiti da gennaio ad oggi sul territorio per ripristinare i danni di fine 2019 - commenta il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - È stato un anno di gestione delle conseguenze delle emergenze meteo oltre che di emergenza sanitaria Covid, e con questo cantiere chiuderemo la rosa degli interventi di ripristino sperando che il futuro non ci riservi situazioni analoghe”.

L’Amministrazione Frascherelli ha dovuto infatti sostenere spese ingenti dall’inizio 2020 ad oggi: ricostruzione muro contenimento via Castelletto, ricostruzione argine destro Pora, ricostruzione muro strada Monticello (quasi concluso), numerose riaperture di strane pubbliche interessate da frane (via Isasco, via Manie, Località Monte Sordo, Monticello) per non parlare dell’erosione dell’abitato di Varigotti che, in attesa dell’intervento di ripascimento strutturale di 2,5 milioni di euro, ha visto un intervento pubblico sulla creazione di una scogliera di difesa e di un ripristino privato di quanto demolito dalla furia del mare. Circa 300 mila euro di lavori straordinari resi necessari dai disastri di novembre/dicembre 2019.