Loano, proseguono i lavori di rifacimento della segnaletica stradale (FOTO)

Proseguono i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale programmati dal Comune e dal comando della polizia locale di Loano.

In questi giorni sono state ridisegnate le “zebre”, le linee di mezzeria, i dissuasori ottici, gli “Stop” e le scritte “Scuola” nella “Zona 30” di via Bergamo e di via Foscolo, nei pressi dell'ingresso dell'istituto Ramella.

Interventi simili sono stati messi in atto in via Calatafimi, mentre sono stati completamente ritracciati gli stalli del parcheggio di viale Enrico Toti.

E' stata ridisegnata l'intersezione tra via delle Peschiere, via Nazario Sauro e Lungomare Madonna del Loreto al fine di migliorare la visibilità dei veicoli in immissione.

E proprio per favorire l'immissione dei veicoli da viale Martiri della Libertà in via delle Peschiere sono state realizzate nuove canalizzazioni ed uno spartitraffico: ciò anche al fine di garantire una maggior tutela del traffico pedonale di via delle Peschiere.

Infine, in risposta alle richieste pervenute dai frequentatori delle palestre della zona, in via Verdi sono stati creati nuovi stalli per motocicli.