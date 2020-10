Pietra Ligure, presentati i lavori pubblici in programma nei prossimi mesi. De Vincenzi: "Un segnale di attenzione al territorio" (VIDEO)

"Un impegno importante, soprattutto un segnale di attenzione al territorio che si va concretizzando in questi lavori molto importanti". Così Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, ha aperto quest'oggi la conferenza stampa di presentazione dei lavori pubblici che nei prossimi mesi interesseranno il comune pietrese.

A seguito dell'ammissione al finanziamento regionale conseguente ai danni relativi all'alluvione 2018, al Comune di Pietra Ligure è stata riconosciuta la ricostruzione di alcuni danni sul territorio. Oggetto dei lavori saranno una porzione del torrente Maremola, la rete delle acque bianche nella zona della stazione ferroviaria, il rafforzamento della cosidetta "beach rock" di origine naturale presente nello specchio acqueo difronte al litorale di levante, la messa in sicurezza del rilevato ferroviario nel tratto compreso tra il sottopasso antistante l'ospedale di Santa corona ed il rio Chiappe e, in conclusione, il rifacimento del tratto di pavimentazione ricompresa fra via Cavour ed il Comando della Polizia Locale (zona lungomare Bado).

"Si tratta di lavori finanziati quasi interamente dalla Regione - prosegue De Vincenzi - quindi vogliamo ringraziare il presidente Toti e l'assessore Giampedrone per l'attenzione che hanno dimostrato verso il territorio. Grazie anche ai nostri uffici comunali che si sono fatti trovare pronti con le diverse progettazioni. Sono lavori che certamente faranno sì che la nostra zona possa essere più tranquilla in caso, purtroppo, di eventi meteorologici eccezionali ormai sempre più ripetitivi".

"Si verificheranno alcuni disagi, ma verranno limitati. Soprattutto per quanto riguarda i lavori sulla via Aurelia che verranno eseguiti di notte" ha inoltre aggiunto il primo cittadino.

"La filosofia che abbiamo voluto seguire è stata quella di intervenire in maniera massiccia sul territorio - ha invece aggiunto Francesco Amandola, assessore ai lavori pubblici - Gli eventi meteorologici hanno evidenziato la necessità di creare infrastrutture che reggano in maniera diversa alle onde d'urto di questi fenomeni che ormai sono sempre più frequenti. Mi unisco ai ringraziamenti ai nostri uffici: se siamo riusciti a portare a casa i finanziamenti significa che c'è stato un lavoro importante da parte loro oltre alla fondamentale disponibilità della Regione".

A margine della conferenza stampa, De Vincenzi e Amandola insieme a Renato Falco, responsabile dell'ufficio tecnico, hanno parlato anche dei lavori sulla frana di Castagnabanca: "Ormai manca solo l'asfaltatura - hanno spiegato - il completamento dell'intera opera è atteso entro fine mese".

Di seguito tutti gli interventi nel dettaglio.

- INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA INDISPENSABILE AD AUMENTARE LA RESILIENZA DEL TERRITORIO NEL RISPETTO DEGLI EVENTI ESTREMI DI NATURA GEO-IDROGEOLOGICA

L'intervento riguarda il modesto rialzo degli argini in modo da renderne l'altezza uniforme ed equivalente su entrambe le sponde, nonché l'abbassamento della quota d'alveo ottenuta attraverso la rimozione del materiale di sovralluvionamento. Così facendo si aumenterà la portata utile del fiume dagli attuali 100 mc/sec a circa 230 mc/sec, raggiungendo così un importante obiettivo di sicurezza per le aree urbane laterali al corso d'acqua in oggetto. L'importo complessivo ascende ad euro 850.000,00

- INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE DELL'AREA VIA I. MESSINA (S.S.n.1 AURELIA) - VIA OBERDAN - PIAZZA GRAMSCI (STAZIONE F.S.) FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DI AREE OGGETTO DI ALLAGAMENTO E DEL GRADO DI RESILIENZA DEL TERRITORIO

L'intervento riguarda la ricostruzione di tubazioni e di scarichi acque bianche danneggiati durante l'evento alluvionale dell'ottobre 2018 che hanno provocato l'allagamento delle aree cittadine immediatamente a valle della strada statale aurelia, ed in particolare di via Rossello e la piazza prospicente la stazione ferroviaria.. Le condotte verranno eseguite con tubazioni di idoneo diametro che andranno a convogliare in canali e cunicoli di scarico verso mare, che verranno nel contempo adeguati e sistemati. L'importo delle opere ascende a complessivi euro 190.000

- INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A LEVANTE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE OPERE A MARE CON SISTEMA MISTO, IN MODO CHE GLI STESSI POSSANO ADATTARSI ALLA FORZA E VIOLENZA DELLE FUTURE MAREGGIATE

L'intervento riguarda la costruzione di opere di protezione della beach rock esistente sul levante del territorio comunale, avente la funzione di protezione dell'arenile. L'attuale degrado ed indebolimento della stessa, causato in particolar modo dalla violenza della mareggiata avvenuta nell'evento in questione, rischierebbe, in caso di uleriori calamità, di determinarne la totale scomparsa. Tale evento, oltre che rappresentare una grave criticità sotto l'aspetto del mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema marino, di fatto eliminerebbe una barriera naturale che impedisce l'erosione dell'arenile mettendo a rischio le retrostanti infrastrutture. Pertanto, la nuova opera rappresentata da una barriera lunga circa 70 ml per 33 di larghezza e circa 4 di altezza è finalizzata al mantenimento ed alla conservazione di tale barriera naturale con conseguente beneficio alla protezione delle infrastrutture dell'arenile, che verrà anche completato attraverso un sostanzioso ripascimento della spiaggia. L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad euro 1.100.000.

- OPERE DI RIORDINO E MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO FERROVIARIO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOTTOPASSO ANTISTANTE L'OSPEDALE DI SANTA CORONA ED IL RIO CHIAPPE

L'intervento riguarda la costruzione di opere di protezione delle infrastrutture strategiche poste nel ponente del territorio di Pietra Ligure, con particolare riferimento al rilevato ferroviario ed il retrostante tessuto urbano nel quale sono collocate importanti via di comunicazione che collegano anche l'ospedale di S. Corona. Tale opera è tesa sia ad aumentare la resilienza del territorio affinchè lo stesso sia in grado di resistere ai futuri eventi meteorologici negativi, che si presentano sempre in forma più violenta e devastante, sia ad evitare il gravoso danno che è avvenuto nel novembre 2019, durante il quale una violenta mareggiata ha devastato quasi completamente i manufatti che già proteggevano il rilevato ferroviario e contenevano gli impianti fognari, idraulici ed ed elettrici di una parte del territorio comunale e delle strutture dell'arenile. Infatti, si rileva, che la violenza di tale evento ha completamente demolito diversi antisbarco che rappresentavano le strutture di difesa costiere costruite durante il periodo bellico. L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad euro 810.000,00.

- LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE A COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA DI VIA BADO

L'intervento riguarda il rifacimento del tratto di pavimentazione ricompresa fra via Cavour ed il Comando della Polizia Locale e risulta propedeutico alla costruzione dei tre attraversamenti pedonali rialzati, ancora ricompresi nell'intervento di riqualificazione della passeggiata suddetta, nonchè alla ridefinizione dei parcheggi di auto e moto del lungomare. L'intervento prevede altresì l'adeguamento alle barriere architettoniche e degli accessi alla passeggiata. L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad euro 70.000,00.

Complessivamente gli importi dei 5 lavori sopra descritti ammontano ad euro 3.020.000.