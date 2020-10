Coronavirus: in Liguria 432 nuovi positivi su 5.149 tamponi

Cala leggermente il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione anche se, purtroppo, continua a crescere il numero dei nuovi positivi al Covid-19. Quest’oggi sono infatti 432 a fronte di 5.149 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (un positivo ogni 12).

Nella nostra provincia son 8 i nuovi quest’oggi, di cui 4 da contatto di caso confermato e 4 da attività di screening. In Asl 1 (Imperia) sono 12 di cui 7 da contatto di caso confermato e 5 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 365 di cui 174 da contatto di caso confermato e 190 da attività di screening oltre a uno da rientro estero. In Asl 4 (Levante) sono stati 6, tutti da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 24 di cui 11 da contatto di caso confermato e 13 da attività di screening.

Aumenta di quattro unità il numero dei decessi. Due uomini, rispettivamente di 64 e 79 anni, sono deceduti il 13 ottobre: il primo a Rapallo, il secondo all'ospedale San Paolo di Savona. Sempre il 13 ottobre a Savona si è spenta una donna di 95 anni, mentre quest'oggi ha perso la vita al Policlinico San Martino di Genova un uomo di 86 anni, nato e residente nel capoluogo della nostra regione.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 362.962 (+5.149)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 16.696 (+432)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.261 (+83)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 14.435 (+349)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.458 (+369)

Casi per provincia di residenza

Imperia 319

Savona 375

Genova 3.366

La Spezia 862

Residenti fuori regione o estero 161

Altro o in fase di verifica 375

Totale 5.458

Ospedalizzati: 342 (+27) | 296 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 19 (+5) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 26 (+1) | 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 93 (+8) | 8 in terapia intensiva

Galliera - 43 (+1) | 4 in terapia intensiva

Gaslini - 20 (+4) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 57 (+1) | 4 in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (+6) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 54 (+1) | 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.771 (+11)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.612 (+60)

Deceduti: 1.627 (+4)