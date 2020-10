585 nuovi casi di Covid in Liguria, oltre 120 in provincia di Savona

Sono 585 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime ventiquattr'ore a fronte di 4.980 tamponi effettuati.

La nostra provincia si attesta come la seconda in Liguria per numero di contagi, con ben 139 casi quest’oggi, di cui 25 da contatto di caso confermato, 1 rientro da viaggio all'estero e 113 da attività di screening. In Asl 1 (Imperia) sono 35 di cui 14 da contatto di caso confermato e 21 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 370 di cui 151 da contatto di caso confermato, 218 da attività di screening oltre a uno da rientro estero. In Asl 4 (Levante) sono stati 11, 6 da contatto di caso confermato e 5 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 30 di cui 15 da contatto di caso confermato e 15 da attività di screening.

Sono invece 6 i decessi registrati: si tratta di una donna e di un uomo rispettivamente di 95 e 89 anni deceduti entrambi al Villa Scassi il 13 ottobre scorso; il San Martino ha invece registrato tre decessi di tre uomini di 78, 82 (mancati il 14 ottobre) e 86 anni (mancato il 15 ottobre). Un ulteriore decesso di un uomo di 54 anni è stato registrato il 14 ottobre all'ospedale di Sanremo.

Nelle ultime 24 ore sono poi da segnalare il decesso di una donna di 87 anni della provincia di Imperia ma deceduta in un presidio ospedaliero di Asl 2, di un uomo di 78 con comorbidità, ricoverato il 7 ottobre nel reparto di Rianimazione e mancato il 15, di un uomo di 87 anni deceduto 16 ottobre in malattie infettive al Galliera mentre il Policlinico San Martino segnala due decessi di un uomo di 88 anni, nato e residente a Genova, deceduto 16710 presso il 1° piano del Pronto Soccorso e di una paziente di 81 anni, nata a Milano e residente a Genova, deceduta 16/10 alle ore 9.50‬ presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 367.942 (+4.980)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 17.281 (+585)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.278 (+17)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 15.003 (+568)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.943 (+485)

Casi per provincia di residenza

Imperia 358 (+39)

Savona 493 (+118)

Genova 3.670 (+304)

La Spezia 861 (-1)

Residenti fuori regione o estero 168 (+7)

Altro o in fase di verifica 393 (+18)

Totale 5.943

Ospedalizzati: 379 (+37) | 32 in terapia intensiva

Asl 1 - 22 (+3) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 29 (+3) | 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 117 (+24) | 14 in terapia intensiva

Galliera - 43 (-) | 4 in terapia intensiva

Gaslini - 21 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 59 (+2) | 4 in terapia intensiva

Asl 4 - 32 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 56 (+2) | 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.862 (+91)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.706 (+94)

Deceduti: 1.632 (+6)