Coronavirus, Conte chiude all'ipotesi: "Dobbiamo evitare il lockdown"

"Dobbiamo evitare il lockdown, non dico che è meno pericolosa l'ondata che sta arrivando, ma che abbiamo lavorato. Dobbiamo affrontare questa ondata con strategia diversa e nuova, che non prevede più il lockdown".

Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al Festival di Limes 2020 di Genova. Una chiusura quindi per un'ipotesi che era circolata nelle ultime ore.

Sul tema dei vaccini ha spiegato che "è stato fatto un investimento ad ampio spettro, alcuni gruppi prospettano esiti per fine novembre o dicembre, potremmo avere molto presto 200 o 300 milioni di vaccini. Saremo in grado di inondare i nostri sistemi di vaccini e ci siamo premurati anche di procurarli anche per i Paesi più fragili".

"L'Unione europea sta finanziando le più importanti ricerche ed è in condizione di potersi garantire varie centinaia di milioni di vaccini" ha proseguito il premier.