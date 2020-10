La Protezione Civile di Borghetto responsabilizza la cittadinanza sul rispetto delle misure anti Covid

“Rileviamo che alcuni cittadini tendono a sottovalutare la pericolosità del Coronavirus dimostrando scarso senso civico e poco rispetto soprattutto per le fasce di popolazione più a rischio. Ci appelliamo da una parte al buon senso dei cittadini e dall’altra proseguiremo nei controlli che diventeranno sempre più stringenti. Ricordiamo che vi sono sanzioni molto elevate per i trasgressori. È un momento difficile, senza voler fare ingiustificati allarmismi, ribadiamo che serve attenzione, prudenza e rigore e ognuno deve fare, con senso di responsabilità, la propria parte e anche questa volta la Protezione Civile sarà in prima linea sotto il coordinamento dell’assessore Lo Presti.” Dichiara il sindaco Giancarlo Canepa.