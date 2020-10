Nuovo direttore Chiabrera, Italia Viva contro sindaco e assessore: "Bypassato il consiglio comunale, scivolone per la democrazia"

"Il consiglio comunale è sovrano dobbiamo rispettare tutti i cittadini che ci hanno votato e la lettera sembra un bypassare la decisione, non è concepibile".

La consigliere comunale di Italia Viva Elda Olin a nome anche della capogruppo Barbara Pasquali, ha puntato il dito contro il sindaco Ilaria Caprioglio e l'assessore alla cultura Doriana Rodino dopo la lettera inviata alle associazioni culturali savonesi in merito al futuro nuovo direttore del teatro Chiabrera che succederà a Renato Bosi.

In consiglio comunale la valutazione di una sospensione del bando, era passata all'unanimità (dopo che 57 artisti contrariati avevano inviato una lettera al comune), ma all'esponente di Italia Viva non è piaciuta la presa di posizione dei due amministratori sulla nuova bocciatura della divisione in due soggetti del nuovo direttore, che secondo il consiglio dovrebbe essere una figura che si occupi della parte amministrativa e uno della parte strettamente artistica a tempo determinato.

"Non c'è confronto. Aveva votato a favore pure il sindaco e poi prendono queste decisioni. E' uno scivolone per la democrazia" ha proseguito la consigliere Olin.