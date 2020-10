Ritrovato cadavere il fungaiolo 83enne disperso a Varazze (FOTO e VIDEO)

Nonostante il lavoro, ancora una volta encomiabile, svolto dalla macchina dei soccorsi, formata da Carabinieri, Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze, Croce Rossa Varazze ed Elisoccorso "Grifo", non è stato possibile salvare la vita al fungaiolo che nelle prime ore del pomeriggio odierno risultava disperso.

All'arrivo dei soccorritori l'uomo, classe 1937, era già cadavere. Il decesso è quasi certamente imputabile a cause naturali, presumibilmente un malore.

Stupore e dolore nei familiari e negli amici: nonostante l'età avanzata, infatti, il protagonista della tragica vicenda era noto per la sua impeccabile forma fisica e per il suo amore per le attività sportive, soprattutto la bici e le passeggiate nei boschi.

A dare l'allarme è stato il figlio, preoccupato non vedendo rientrare l'uomo all'ora di pranzo come aveva sempre fatto.

La salma, all'arrivo dell'elicottero, si trovava in località Campomarzio.