Coronavirus, tre sezioni delle scuole medie di Cairo in quarantena

Tre sezioni dell'Istituto comprensivo di Cairo (scuole medie, nove classi in totale) si trovano attualmente in quarantena. Una situazione derivante da alcune positività al Covid-19 riscontrate in diversi alunni successivamente posti in isolamento unitamente ad un gruppo di professori con i quali avevano avuto contatti.

La conseguente riduzione dell'organico dei docenti ha così costretto la scuola cairese a ricorrere quasi interamente alla didattica a distanza: le lezioni in presenza proseguono invece per una sezione ed una classe.

Da segnalare, inoltre, la chiusura di due giorni del plesso scolastico di Ferrania a causa di alcune problematiche legate al personale non docente e alla sanificazione dell'istituto. Infine, una classe in quarantena anche al "Patetta" per via di alcuni studenti risultati positivi al coronavirus.