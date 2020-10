Coronavirus: domani mattina incontro tra regioni e Governo, in discussione i nuovi provvedimenti. Lockdown all'orizzonte

E’ fissata per domani mattina alle 9 una importante riunione tra i Ministri Boccia e Spadafora e i Governatori delle Regioni.

L’annuncio è stato dato questa sera dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel suo consueto punto della giornata sulla situazione relativa al Coronavirus. Toti ha evidenziato come, nel corso dell’incontro di domani che ovviamente si svolgerà in teleconferenza, potrebbero essere discusse le decisioni da prendere nelle prossime ore, in relazione a un possibile inasprimento delle misure di contrasto al Covid-19.

Da diverse ore, a livello nazionale, si parla sempre più spesso della possibilità dell’emanazione di un nuovo lockdown generalizzato. Toti ha confermato come molti Governatori regionali vorrebbero invece un provvedimento diversificato a seconda delle zone d’Italia.

Non è nemmeno da escludere che tra le decisioni in discussione domani mattina ci sia anche la possibile chiusura delle scuole, già messa in atto in alcune regioni. Sembra comunque certo che dalla riunione di domani escano i provvedimenti già in mente al Governo. Toti ha chiesto che le decisioni siano più concertate e non solo dell’esecutivo nazionale.