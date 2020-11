Savona, affidato ad una Rti il nuovo polo crematorio: inizio lavori a gennaio 2021

Sono stati affidati i lavori per il project financing per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e successiva gestione del polo crematorio del Comune di Savona.

Ad aggiudicarsi il bando un consorzio di imprese composto da Officine Meccaniche Ciroldi Spa/ CIM Soc Coop arl/Altair Spa/Edilver srl/Sercim stl e RTP tra APS srl/ITS srl.

Ad inizio del 2021 inizieranno i lavori, in ritardo di circa un anno, per un un intervento da 2 milioni e 200mila euro.

L’area interessata riguarda la riqualificazione di volumi esistenti ad oggi utilizzati come magazzini, spogliatoi, officine che verranno trasformati in una sala del commiato, uffici, servizi igienici e il volume dell’area tecnologica (zona in cui saranno presenti i due forni) oltre a un ulteriore spazio dedicato a un magazzino.

Al momento la gestione del polo crematorio di Zinola è ancora in mano ad Ata fino al 31 dicembre 2020.