Savona, la protesta anti Governo in piazza Mameli con la provocazione: "Teniamo aperto il sabato sera" (VIDEO)

"L'unico modo per protestare in maniera pacifica è riaprire i locali: lo faremo il sabato e poi pagheremo le sanzioni del caso se ce le faranno. Se siamo in tanti, nessuno ci può fermare".

In Piazza Mameli a Savona come annunciato da qualche giorno sono scesi baristi, ristoratori, commercianti, semplici cittadini, in ginocchio dopo le ultime restrizioni del Governo che hanno imposto la chiusura dei locali alle 18.00 e che nelle prossime ore avranno al centro ulteriori strette.

La protesta, se non in un caso isolato sedato prontamente dalla polizia, è stata pacifica con gli sfoghi di alcuni esercenti, gli slogan contro il Premier Giuseppe Conte e diversi striscioni polemici.

"Se il sindaco di Pontinvrea si permette di tenere aperte le sue attività fino alle 23.00 perchè Albissola e Savona non lo fanno? Tutti i sindaci dovrebbero farlo" spiega il titolare del ristorante "Da Diego" di Albissola Marina con un chiaro riferimento al primo cittadino Matteo Camiciottoli (LEGGI QUI).

"In maniera civile stiamo cercando di dire che forse la rotta era un'altra" è il riassunto di un manifestante che ha cercato di raccogliere le idee dei presenti, i quali, oltre alle rimostranze su aiuti non ancora arrivati o in alcuni casi insufficienti, si domandano e domandano al Governo cosa si sia fatto negli scorsi mesi per prepararsi a questa seconda ondata. "Forse era meglio assumere infermieri, personale qualificato per i nostri reparti ospedalieri invece che sparare altre cose. La politica non è il male, il male è quello che la politica sta facendo".

In conclusione è stato fatto riferimento all'iniziativa che partirà tramite un tram tram su WhatsApp per l'apertura di bar e ristoranti sabato sera.