Bonus trasporto per gli over 75, l'appello del Consorzio Radio Taxi Savona: "Occasione da non perdere"

"Siamo la provincia tra le più vecchie d'Italia e questa è un occasione da non perdere, molto valida, diamo un servizio aggiuntivo facendo non rischiare la salute agli anziani sugli autobus che potrebbero essere congestionati".

L'appello arriva dal Consorzio Radio Taxi Savona in merito al bando approvato dalla Regione e attivato da Filse e dotato di un budget di 2,2 milioni di euro, che permette di presentare domanda di voucher per ottenere una carta prepagata da 250 euro da ritirare presso gli sportelli Carige (selezionato dal beneficiario al momento della compilazione della domanda tra i 62 sportelli messi a disposizione) e da spendere a partire sulla rete regionale dei servizi taxi e noleggio con conducente (Ncc), con un limite di utilizzo per ciascuna corsa pari a 30 euro.

Il bando è aperto per le categorie a cui era stato strutturato: persone affette da malattie rare, con esenzione per patologie che comportino difficoltà di deambulazione o in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100% e donne in gravidanza. E dalla scorsa settimana esteso anche agli over 75. Il termine per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2020. Il voucher dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2021.

"Vale la pena informarsi - prosegue il Corsorzio Radio Taxi - partirà da lunedì e in pochissimi hanno aderito, sul savonese rispetto a Genova è stato pubblicizzato poco".

I cittadini che intendono presentare domanda attraverso lo sportello on line sul sito di Filse, potranno rivolgersi al numero verde 800 180 431 per avere un supporto qualificato nella compilazione (anche nei festivi): sarà possibile avere una consulenza telefonica oppure un appuntamento in uno dei 26 sportelli delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti riconosciute da Regione e coordinate dall’Istituto ligure del consumo.

Le informazioni si possono trovare su www.filse.it oppure filseonline.regione.liguria.it.