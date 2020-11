Ordinanza Pontinvrea, la Procura di Savona apre un procedimento conoscitivo

E' stato aperto dalla Procura di Savona un procedimento conoscitivo per "atti non costituenti notizia di reato" per capire se ci sia esistenza un infrazione nell'ordinanza emessa dal sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli.

La Procura di Savona vuole così acquisire i documenti in merito all'ordinanza che il primo cittadino ha firmato per mantenere bar e ristoranti aperti sul suo comune fino alle 23.00.

Una scelta in controtendenza che è stata oggetto di critiche da parte del Prefetto Antonio Cananà che ha definito l’ordinanza "chiaramente illegittima e ne ho informato doverosamente il Governo per le valutazioni e determinazioni di esclusiva competenza in ordine all’annullamento o impugnazione".

Il Prefetto di Savona ha inoltre sensibilizzato i sindaci del savonese a rispettare le regole del Dpcm.