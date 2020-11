Elezioni dei membri laici del Sinodo diocesano rinviate al 2021

Considerata l’emergenza sanitaria e ascoltato il parere del Collegio dei consultori, la segreteria del Sinodo diocesano di Savona-Noli ha deciso il rinvio delle elezioni per i membri laici previste in questo mese novembre.

Le assemblee elettive, su cui si pronunceranno anche i vicari foranei, avranno quindi luogo nel 2021, non appena si verificheranno le condizioni per il loro svolgimento in sicurezza.

La segreteria ha inoltre posto un termine alla presentazione delle candidature e degli eventuali nuovi contributi scritti da parte di parrocchie, associazioni e singoli: si potrà fino al 10 gennaio prossimo, festa del battesimo di Gesù.

Il tempo di Avvento vedrà inoltre alcune proposte di preghiera, di riflessione e di carità che aiuteranno le parrocchie, le associazioni e i singoli, a tenere vivo il cammino verso il Sinodo diocesano.

L’assemblea sinodale si insedierà, dopo le elezioni, nel corso di una celebrazione eucaristica che il vescovo presiederà in Cattedrale.

I lavori dell’assemblea si svolgeranno in diverse sessioni nell’istituto scolastico “Rossello” in via Montegrappa a Savona, che già anni fa ospitò le tre-giorni diocesane.