Albenga d'Autore 2026: il 28 luglio Cathy La Torre ospite della rassegna letteraria

Albenga d'Autore 2026 recupera l’appuntamento con Cathy La Torre martedì 28 luglio, alle ore 21, nella suggestiva cornice del Molo "Rotonda sul Mare" di Lungomare Doria.

La serata sarà moderata dalla giornalista Maria Gramaglia che intervisterà Cathy La Torre, avvocata, scrittrice e attivista, protagonista di un incontro dedicato ai temi dei diritti, dell'inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

Cathy La Torre è tra le figure più autorevoli del panorama italiano sui diritti civili. Avvocata specializzata nella tutela dei diritti umani e nella difesa delle vittime di discriminazioni e violenze, è conosciuta anche per il suo impegno nella divulgazione e nella sensibilizzazione attraverso i social media e numerose iniziative pubbliche. Negli ultimi anni ha dato vita al progetto "Odiare Ti Costa", nato per contrastare l'hate speech e supportare legalmente le persone colpite da episodi di odio e discriminazione online. È inoltre autrice di libri nei quali affronta, con un linguaggio accessibile e coinvolgente, temi legati all'uguaglianza, ai diritti e alla cittadinanza.

Ad accompagnare il pubblico in questa conversazione sarà Maria Gramaglia da sempre impegnata nell'approfondimento delle questioni sociali, culturali e dei diritti civili.

L'incontro offrirà al pubblico l'opportunità di confrontarsi con una delle voci più significative del dibattito contemporaneo, attraverso una riflessione che intreccerà attualità, esperienze personali e impegno civile, in un contesto di dialogo aperto e partecipato. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà allo stesso orario presso l'Auditorium San Carlo.



