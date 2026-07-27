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Attualità | 27 luglio 2026, 13:16

Gli stabilimenti di Albenga sostengono la prevenzione oncologica ANT

Mercoledì 29 luglio arriva l'iniziativa 'Un ombrellone per amico'

Gli stabilimenti di Albenga sostengono la prevenzione oncologica ANT

Dopo diversi anni di collaborazione in Puglia, Versilia e in diverse altre aree marittime del Paese, l'alleanza fra Fondazione ANT e il progetto 'Un ombrellone per amico' dà i suoi frutti anche sul litorale ingauno.

Mercoledì 29 luglio, infatti, i gestori degli stabilimenti balneari delle spiagge di Albenga effettueranno una donazione, pari almeno al costo giornaliero di noleggio di un ombrellone, a favore dei progetti di prevenzione oncologica organizzati ciclicamente dalla Delegazione ANT di Albenga

E, più in generale, a favore dell'ampio ventaglio di iniziative legate alla prevenzione delle neoplasie (giornate di controlli diagnostici gratuiti, iniziative di sensibilizzazione in scuole e aziende) messe in campo per tutto l'anno, in tutta Italia, dalla realtà di riferimento del Terzo Settore nazionale nei campi dell'assistenza domiciliare gratuita alle persone malate di tumore e della prevenzione oncologica.

 La versione ingauna della nota iniziativa, sposata da ANT e patrocinata per l'occasione anche dal Comune di Albenga, si propone di alzare l'asticella dell'attenzione, visto il periodo dell'anno e vista la location, in particolare sui melanomi e sugli altri tumori della cute, cogliendo l'occasione per mettere in guardia la cittadinanza su fattori di rischio quali l'esposizione incongrua alla luce solare, l'esposizione incongrua a radiazioni artificiali ( lettini e lampade abbronzanti) e la protezione insufficiente delle creme solari per lunghe esposizioni.

Sullo sfondo di programmi di prevenzione ANT che, dal 2004, hanno messo in campo oltre 290.000 visite gratuite a beneficio dei cittadini e delle cittadine di 20 regioni italiane (25.823 delle quali nel solo 2025).

 Per donare a sostegno della prevenzione oncologica ANT: IT24W0306909606100000111103. Di seguito, l'elenco degli stabilimenti aderenti: Bagni Vadino,  Bagni Doria, Bagni Rio, Essauira Club, Bagni Derna, Bagni Gallinara, Bagni Italia , Bagni Albenga , A Roca Do Mar, Bagni Ondina, Bagni Miramare , Bagni Ingaunia, Bagni Internazionale.


 

C.S.

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