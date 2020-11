Savona, Partito Comunista: "Bambini totalmente dimenticati dalla giunta Caprioglio"

Dal mese di maggio il Partito Comunista sta denunciando lo stato di degrado delle aree gioco dei bambini di Savona: scivoli rotti, panchine e staccionate divelte, sporcizia e giochi inutilizzabili.

"Siamo a novembre 2020 e, dopo più di sei mesi di incuria, la giunta Caprioglio non è ancora riuscita a sistemare questi spazi di gioco e libertà per i più piccoli. Non dobbiamo mai dimenticare che i bambini e le bambine hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo per la crisi del Covid: enormi limitazioni a scuola, nello sport, nelle relazioni e nella vita sociale" spiega il Partito Comunista federazione di Savona, sezione "Pietro Secchia".

"Riteniamo doveroso poter garantire, ai bambini e alle bambine savonesi, degli spazi per il gioco e l'attività motoria più dignitosi dei disgraziati tempi in cui stiamo vivendo.

L'infanzia è il nostro futuro, garantirle spazi decenti ci sembra il minimo indispensabile" conclude il Partito Comunista.