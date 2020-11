Coronavirus, in Liguria 1.172 nuovi positivi su 7.022 tamponi

Nelle ultime 24 ore sono 1.172 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria, a fronte di 7.022 tamponi.

I nuovi positivi sono stati 55 in Asl 2 (Savona) di cui: 10 da contatto di caso confermato, 42 da attività di screening e 3 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) 132: 37 contatto di caso confermato e 95 da attività screening. In Asl 3 (Genova) sono 845 di cui 154 da contatto di caso confermato, 674 da attività di screening e 17 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 22 di cui: 8 da contatto di caso confermato, 10 da attività di screening e due dal settore sociosanitario. In Asl 5 (Spezia) sono stati 118, di cui 36 da contatto di caso confermato, 81 da attività di screening e 1 dal settore sociosanitario.

I morti, registrati tra il 1 e il 9 novembre, sono stati 39. Di questi cinque all'ospedale San Paolo di Savona: Una donna di 82 anni deceduta il 3 novembre, un uomo di 90 anni deceduto il 4 novembre, un uomo di 81 anni deceduto il 4 novembre, una donna di 91 anni deceduta il 5 novembre e una donna di 100 anni deceduta l’8 novembre.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 496.323 (+7022)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 38.140 (+1172)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 4.489 (+253)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 33.651 (+919)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.517 (+364)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.542

Savona 1.654

Genova 10.947

La Spezia 2.238

Residenti fuori regione o estero 325

Altro o in fase di verifica 811

Totale 17.517

Ospedalizzati: 1.407 (-72); 92 in terapia intensiva

Asl 1 127 (-2); 8 in terapia intensiva

Asl 2 182; 14 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 380 (-59); 28 in terapia intensiva

Evangelico 70; 7 in terapia intensiva

Galliera 174; (+1) 7 in terapia intensiva

Gaslini 16 (-2)

Asl 3 Villa Scassi 188 (+4); 15 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino 13 (-2)

Asl 3 Micone 0 (-3)

Asl 4 Sestri Levante 118 (-5); 4 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 5 (-1)

Asl 5 Sarzana 133 (-6); 9 in terapia intensiva

Asl 5 - 1; nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 11.929 (+687)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 18.647 (+769)

Deceduti: 1.976 (+39);