Due episodi di cronaca nella mattinata ad Alassio: due persone in codice giallo al Santa Corona

Duplice episodio di cronaca questa mattina ad Alassio tra le 10 e le 10.30 con due sinistri distinti che hanno portato al ricovero di due persone in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Nel primo caso si è trattato di uno scontro tra un'auto ed uno scooter a bordo del quale viaggiava un anziano. Quest'ultimo, il quale non ha subito particolari traumi, è stato soccorso dai militi della Croce Bianca di Laigueglia.

Ad avere la peggio nel secondo sinistro è invece stato un pedone, travolto da una moto mentre attraversava la strada. Anche in questo caso nessuna grave conseguenza per la persona che è stata trasportata dall'automedica del 118 in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.