Colonia felina a Ceriale, Enpa replica al vicesindaco: "Abbiamo oltanto veicolato le rimostranze e la disperazione del gruppo di animalisti locali"

Fermo restando il suo giudizio sul passato, Enpa apprezza l’operato dichiarato del comune e dell’associazione convenzionata, suggerendo di dialogare anche con gli altri volontari, in modo da evitare disguidi, doppioni e inutili controversie; a volte, come in questo caso, basta un semplice cartello affisso nei pressi della colonia, del tipo “Attenzione, colonia felina in corso di sterilizzazione a cura del comune di … e dell’associazione …. – per informazioni e collaborazioni rivolgersi a ….”.