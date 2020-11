33enne trovato cadavere in un giardino a Quiliano

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al decesso di un 33enne di origine asiatica in un giardino di una abitazione a Quiliano.

La salma è stata ritrovata attorno alle 15.40 di oggi nel giardino di Villa Mimosa, in via Torcello. Sul posto i militi della Croce Rossa Quiliano e l'automedica del servizio Emergenza Sanitaria che, nonostante la tempestività, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ovviamente i carabinieri hanno avviato le indagini in maniera perentoria, ma su di esse vige il massimo riserbo. Stando alle primissime ricostruzioni, comunque, il decesso sembrerebbe imputabile a cause naturali, forse un malore durante alcuni lavori di sistemazione del giardino.

Nel frattempo hanno raggiunto la zona anche il sindaco di Quiliano Nicola Isetta e la vicesindaco e assessore ai servizi sociali Nadia Ottonello unitamente alla polizia locale. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, il Pm Claudio Martina infatti ha disposto l'autopsia.