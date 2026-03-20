Lite tra due partner ad Albenga: la donna in codice giallo al Santa Corona

Lite tra due partner ad Albenga e ad avere la peggio è la donna.

L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30, in Salita Patrioti. Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Albenga, per prestare i primi soccorsi, e i carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, si tratta di un episodio che non sarebbe isolato, ma pare che si ripetano ciclicamente, tra i due.

La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo, anche se le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.