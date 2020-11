Pronto soccorso di Savona e Pietra, Cavagnaro (Asl2): "Presenti percorsi separati, non abbiamo code ma non vuol dire che non ci sono malati"

"Lo stop è avvenuto nel fine settimana, da oggi riusciamo ad aprire su Albenga qualche disponibilità. La situazione è sotto controllo però ondivaga, è difficile capirlo, ogni giorno dobbiamo capire quanti posti letto abbiamo".

Secondo il commissario straordinario dell'Asl2 Paolo Cavagnaro riprenderanno quindi da quest'oggi ad arrivare anche nel savonese e più precisamente nell'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga i pazienti positivi al Covid da Genova che erano stati stoppati nel weekend per via del sovraffollamento nei nosocomi savonesi.

Al momento i posti letto Covid sono aumentati da 180 a 190 e attualmente i ricoverati nell'Asl2 sono 179, 14 in terapia intensiva.

La situazione al pronto soccorso non è semplice ma per ora è sotto controllo.

"Sia a Pietra Ligure che a Savona sono presenti percorsi separati per i pazienti Covid e non Covid, in questo momento abbiamo un afflusso controllato, non abbiamo code ma non vuol dire che non abbiamo malati" prosegue Cavagnaro.

Lo scorso fine ottobre un un ortopedico, tre pazienti e due operatori sanitari erano risultati positivi al Covid, da lì la decisione di chiudere il reparto, che era stato poi riaperto, ma il personale sanitario continua ad essere colpito dal virus.

"C'è un continuo ricambio, personale che si positivizza ma è sempre lo strascico di contagi esterni, ne escono una decina che rientrano al lavoro e altrettanti vengono colpiti dal virus" conclude il commissario straordinario dell'Asl2.