Zuccarello, quasi terminata la prima tranche di lavori per la pulizia del torrente Neva

E' ormai giunta alla fase terminale la prima trance di pulizia del torrente Neva, nel tratto compreso nel comune di Zuccarello, dalla vegetazione che sviluppandosi molto velocemente va costantemente ridotta.

"Questa amministrazione - si legge in una nota diramata dal comune dell'entroterra ingauno - ha iniziato nel 2015 una programmazione d’interventi atti alla gestione delle criticità per ridurre i rischi di danni provocati dagli eventi alluvionali che ormai avvengono quasi sistematicamente e, considerato che non vogliamo farci trovare impreparati, perseguiremo in maniera determinata il programma preposto con fondi regionali e comunali anche nei prossimi anni".

"Grazie a tale impegno economico oggi vediamo terminati i lavori di pulizia dell’alveo per primi 300 metri a partire dalla frazione Martinetto al confine con il Comune di Cisano sul Neva; nel corso dell’anno 2021 l’intervento riguarderà il tratto di fiume che manca per arrivare alle porte del centro abitato di Zuccarello" proseguono dall'amministrazione.

"Nel caso si rendesse necessario e urgente un intervento nel tratto non ancora pulito possiamo avvalerci dei volontari della Protezione Civile sempre pronti per ogni evenienza, preparati e formati per operare in massima sicurezza" concludono da Zuccarello.