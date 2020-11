Savona, bevono in piedi nel dehors: polizia locale chiude per 5 giorni bar di via Servettaz

La polizia locale di Savona dopo un controllo ha fatto chiudere un bar di via Servettaz per 5 giorni e ha sanzionato il titolare con una multa per 400 euro.

Il mancato rispetto delle norme Covid, visto che alcune persone stavano bevendo in piedi davanti al locale nel dehors, ha fatto sì che gli agenti optassero per la chiusura.

A seguito dell'accertamento, avvenuto dopo la segnalazione di alcuni cittadini, uno dei clienti avrebbe reagito male alla richiesta di fornire le generalità ed è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale ed ubriachezza.

Si tratta della seconda denuncia avvenuta nel giro di poche ore. Nella mattinata di ieri, un uomo, in piazza Giulio II avrebbe reagito male dopo che un ausiliario del traffico stava multando la sua auto parcheggiata negli stalli a pagamento visto che era senza il biglietto del parcometro.

L'uomo che si era allontanato da poco dall'auto per pagare il parcheggio e ritirare così il biglietto, alla vista dell'ausiliario che stava compilando la contravvenzione non ci ha visto più, gli si è scagliato contro, insultando e spintonandolo.

Intervenuto un agente della polizia locale per sedare gli animi per lui scatterà una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.