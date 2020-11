Nel tardo pomeriggio odierno, intorno alle 18, una donna di 85 anni ha rimediato una brutta contusione cadendo alla fermata dell'autobus di via Corradini a Savona.

Immediato l'intervento sul posto dei militi della Croce Rossa e dell'automedica del 118. Presente anche la polizia stradale.

La donna, fortunatamente ferita in maniera non grave, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo.