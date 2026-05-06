Incidente stradale a Tiglieto, muore il sassellese Carlo Zunino

Sassello piange la scomparsa di Carlo Zunino.

Conosciuto da tutti come "Plin", ha avuto intorno all'ora di pranzo un incidente stradale sulla SP1 all'altezza di Tiglieto cadendo con l'auto sul rio sottostante il ponte.

La tragedia si è consumata poco dopo le 12.00 ed immediati sono scattati i soccorsi in via Marconi ma per l'uomo, 71enne, non c'era più niente da fare.

Sul posto è intervenuta l'automedica Golf 5, la Croce Rossa di Masone, i vigili del fuoco e i carabinieri. Vista la zona impervia era stato richiesto l'ausilio dell'elisoccorso Drago da Genova.

Ex commerciante in pensione, era particolarmente conosciuto nel comune sassellese.