Aurelia Bis, i residenti di via Turati scrivono al ministero. Vicesindaco Arecco: “Da Anas nessuna risposta”

Da anni si lamentano del cantiere, visto che la loro viabilità è stata stravolta, con le abitazioni che hanno anche perso valore immobiliare.

Alcuni residenti di via Turati a Savona hanno scritto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione e per conoscenza al comune, inviando anche foto dell’attuale situazione, in merito alla situazione del cantiere dell’Aurelia Bis, che li “condanna” da anni a dover vivere una situazione da anni ormai non facile principalmente per la gestione stradale visto che il tratto stradale che una volta portava all’Aurelia è stato chiuso proprio per dare vita ai lavori della variante Albisola Superiore/Luceto-Savona/Corso Ricci, incompiuta da tempo.

“Novità non ce ne sono, Anas la sto contattando in questi giorni ma non ho avute risposte anche perché non ne hanno. Il progetto per rifare l’appalto delle opere mancanti dovrebbero essere stato ultimato” spiega il vicesindaco e assessore con delega all'urbanistica e alla viabilità Massimo Arecco.