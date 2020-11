Roccavignale, concluso il restyling della piazza adiacente alla chiesa di Sant'Antonio (FOTO)

Sono terminati i lavori di rifacimento della piazza (in porfidbloc) situata davanti alla chiesa di Sant'Antonio in frazione Valzemola. Lo comunica in una nota il comune di Roccavignale.

"Con questo intervento si concludono le opere previste dalla convenzione stipulata con la ditta Edilgeco srl che prevedeva, a seguito della realizzazione del nuovo complesso residenziale/commerciale in località Valzemola, oltre al pagamento di oneri, alcune cessioni immobiliari (3 garage), la realizzazione della piazza 'Marino Ferraro' e quella adiacente alla chiesa di Sant'Antonio"